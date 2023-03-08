15 gün içinde sosyal yardım parası IBAN hesabına yatıyor! Hane başına 1.100 TL ödeme yapılacak! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Bakanlığı tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine verilecek olan zamlı destek ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Hane başına 850-1250 TL arası ödeme sağlanıyor. Bu destekten emekliler ve dullar da yararlanabiliyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!