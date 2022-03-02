Ne kadar emekli maaşı alırım? Şu an emekli olsam 2022 zamları ile birlikte kaç TL maaş alabilirim? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm şartlaırn yerine gelmesi sonrasında vatandaşlara emeklilik hakkı sunuyor. Sigorta başlangıcının yapıldığı tarih, ödenen prim miktarı ve sayısı, yaş şartının tamamlanması gibi durumlar alınacak maaşı ve emekli olunacak tarihi yakından etkiliyor. Kamu ve özel sektör farketmeksizin herkesin aklındaki soru ne zaman emekli olacağı ve ne kadar maaş alacağı yer alıyor. 2022 zamlarıyla birlikte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.