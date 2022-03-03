Vadeli mevduat, kredi faizleri değişti! Özel bankalardan üst üste ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kazanç miktarı coştu!

Hoş geldin faizleri ile yüzde 20'lerin üzerine çıkarak birbirleriyle rekabet eden birçok banka, kur korumalı TL mevduat sisteminin de devreye girmesinin ardından faiz oranlarını geri çekmeye başladılar. Ancak bazı bankalar ise hala yüksek oranlar ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip seçenekler sunmaya devam ediyor. Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank hala yüzde 20'nin üzerinde faiz getirisi veren bankalar arasında yerini alıyor. Bu bankaların dışında mevduat faizleri ile öne çıkan birçok banka tarafından ilgili hesaplar ile birçok bankacılık işlemi de avantajlı şekilde yapılmasına olanak sağlanıyor.