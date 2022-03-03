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Vadeli mevduat, kredi faizleri değişti! Özel bankalardan üst üste ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kazanç miktarı coştu!

Birikimlerini bankalarda mevduat hesapları ile değerlendirerek kazançlı çıkmak isteyenler için son fırsatlar sunulmaya başladı. Özellikle son dönemde giderek düşüş eğilimi gösteren mevduat faiz oranları nedeniyle vatandaşlar en yüksek faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Peki en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada? İşte bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları&hellip;

takvim.com.tr
03.03.2022 09:03 - Son Güncelleme: 03.03.2022 09:03
Vadeli mevduat, kredi faizleri değişti! Özel bankalardan üst üste ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kazanç miktarı coştu!

Hoş geldin faizleri ile yüzde 20'lerin üzerine çıkarak birbirleriyle rekabet eden birçok banka, kur korumalı TL mevduat sisteminin de devreye girmesinin ardından faiz oranlarını geri çekmeye başladılar. Ancak bazı bankalar ise hala yüksek oranlar ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip seçenekler sunmaya devam ediyor. Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank hala yüzde 20'nin üzerinde faiz getirisi veren bankalar arasında yerini alıyor. Bu bankaların dışında mevduat faizleri ile öne çıkan birçok banka tarafından ilgili hesaplar ile birçok bankacılık işlemi de avantajlı şekilde yapılmasına olanak sağlanıyor.

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Vadeli mevduat, kredi faizleri değişti! Özel bankalardan üst üste ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kazanç miktarı coştu!

En Yüksek Mevduat Faiz Oranları

Mevduat getirisi hesaplamaları yapılırken yüksek hoş geldin faizleri ile dikkat çeken bankalar, yeni müşterilerinin yüzde 20'nin üzerinde faiz kazancı elde etmeleri için sunduğu fırsatlar devam ediyor.

Vadeli mevduat, kredi faizleri değişti! Özel bankalardan üst üste ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kazanç miktarı coştu!

Vadeli hesap faiz oranlarının artan rekabet ortamı ve kur korumalı TL ile vatandaşların bu tür hesaplara yönelmelerinin ardından yükselmesi ise dikkat çekti.

Vadeli mevduat, kredi faizleri değişti! Özel bankalardan üst üste ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kazanç miktarı coştu!

Son haftalarda yeniden yüzde 16 – 19 bandına gerileyen faiz oranları arasında en yüksek oranları sunan bankalar ise 32 günlük en cazip kazançları sunuyor. Özellikle dijital kanallar üzerinden hesap açma işlemlerini yapanlar bu yüksek oranlardan yararlanabilmektedir.

Vadeli mevduat, kredi faizleri değişti! Özel bankalardan üst üste ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kazanç miktarı coştu!

Mevduat faiz oranları ile öne çıkan ve 100.000 TL mevduat birikimi için en yüksek 32 günlük faiz getirisini sunan bankalar şunlardır:

  • Alternatif Bank VOV Hesap | Faiz Oranı: %20,5 | 32 Günlük Net Kazanç: 1.707 TL
  • Burgan Bank ON Hesap | Faiz Oranı: %20,25 | 32 Günlük Net Kazanç: 1.686 TL
  • Fibabanka Kiraz Hesap | Faiz Oranı: %20,5 | 32 Günlük Net Kazanç: 1.707 TL
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