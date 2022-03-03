Sadece emekli maaşı olanlara yansıtılacak! Şimdi belli oldu! 2.500 TL'ye kadar alınabiliyor! Tüm SGK emeklilerin hesabına yatırılacak!
Emekli maaşına ek ödeme almak isteyenlerin yararlanabildiği promosyon ödemelerine başlandı. Birçok banka tarafından yapılan söz konusu ödemeler kapsamında herhangi bir şart aranmıyor. Sadece emekli maaşı alıyor olmak ve maaşını ilgili bankalara taşımış olma şartını sağlamak yetiyor. Bu şartları sağlayanlar geri ödeme olmaksızın nakit desteğinden yararlanabilecekler.
SGK ile bankalar arasında yapılan anlaşma sonucu emeklilerin maaşlarına ek 2.500 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Sadece emekli maaşı olan vatandaşların yararlanabildiği destek ödemesi kapsamında SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur sigorta kollarından herhangi birinde olmak yetiyor. Özellikle Akbank, İş Bankası ve ING Bank üzerinden başvurularını yapacaklar için 2.000 - 2.500 TL gibi değişen oranlarda nakit desteği verilecek. Bankaların 2022 yılına ait promosyon avantajları ile emeklilerin nakit ihtiyaçlarına az da olsa destek olunması hedefleniyor. Peki en yüksek banka promosyonu hangi bankada? İşte detaylar
Türkiye İş Bankası Emekliye 2.000 Lira Ödeyecek!
1 Ocak – 31 Mart 2022 tarihleri arasında emekli maaşını Türkiye İş Bankası'na taşıyan tüm SGK emeklileri, mevcut maaşına ek olarak 2.000 TL promosyon kazanabilecek. Ayrıca İş Bankası'nın emeklilere özel sunduğu birçok farklı bankacılık ayrıcalıklarından da yararlanarak vatandaşların emekli maaşına ek destek kullanması sağlanacak.