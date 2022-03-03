Sadece emekli maaşı olanlara yansıtılacak! Şimdi belli oldu! 2.500 TL’ye kadar alınabiliyor! Tüm SGK emeklilerin hesabına yatırılacak!

SGK ile bankalar arasında yapılan anlaşma sonucu emeklilerin maaşlarına ek 2.500 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Sadece emekli maaşı olan vatandaşların yararlanabildiği destek ödemesi kapsamında SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur sigorta kollarından herhangi birinde olmak yetiyor. Özellikle Akbank, İş Bankası ve ING Bank üzerinden başvurularını yapacaklar için 2.000 - 2.500 TL gibi değişen oranlarda nakit desteği verilecek. Bankaların 2022 yılına ait promosyon avantajları ile emeklilerin nakit ihtiyaçlarına az da olsa destek olunması hedefleniyor. Peki en yüksek banka promosyonu hangi bankada? İşte detaylar