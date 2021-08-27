Ne dosya ücreti ne de ek masraf! Hemen alabilirsiniz! İsteyene anında en az 1000 en fazla 99.000 lira kredi veriliyor!
İsteyene hemen en az 1000 en çok 99.000 lira kredi! Ne dosya ücreti ne de ek masraf var. Hayatın pek çok bölümünde kullanmak üzere nakit para gereksinimi olanlar bankaların gereksinim ve dijital kredi avantajlarını sıkı takip altına alıyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik aygıt alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para gereksinimi olanlara 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bazı bankalar dosya masrafı ya da masraf ödemesi almıyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi üstünlüğü dikkatleri üstüne çekmişti. Bunun beraberinde normal ödemeli gereksinim kredisi fırsatları sürüyor. İşte en ideal gereksinim kredisi teklifleri...
Gündelik yaşam içinde pek çok insanın nakit para gereksinimi oluyor ve bu amaçla gereksinim kredisi çekme gereği duyuyor. Eşya, cep telefonu, beyaz eşya, mobilya, eğitim gibi alanlarda kullanmak üzere gereksinim kredisi çekecek olanlar ise sahip olunan fırsatları mercek altına alırken bankalar en ilgi çeken kampanyaları vererek müşteri kazanmak istiyor. Böyle dönemlerde de en ideal krediyi veren banka kuşkusuz en çok tercih edilen banka olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarafta da dosya masrafı almayan, kefil aramayan bankalar var. Haziran ayının ilk günlerinde birtakım bankalar faiz oranlarını sabit tutarken birtakımsı indirime birtakımsı da seviyesi artışa gitti.
ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ
Enpara.com'un yüzde 1,59 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.899,17 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.