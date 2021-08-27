Emekliler dikkat! Eğer hizmet dökümünüzde bu harfler varsa SGK maaşınızı anında kesiyor! e-Devlet'e girip hemen kontrol edin...
SSK SGK, Bağ-Kur'lu milyonlarca kişi için önemli bir açıklama geldi. Emekli olmak her çalışanın hayalidir. Bunun için mutlaka SGK'ya prim ödemesi yapmak gerekiyor. Bu primleri çalışarak veya kendi işinizi yaparak ödeyebiyorsunuz. Bazı kişilerin SGK hizmet dökümüne bakıldığında primlerin hemen yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşınız kesilebiliyor. Bu bağlamda fiilen bir işte çalışmadığı halde eş dosta ait işyerinde sigortalı gösterilenler çok büyük pişmanlık yaşayabilirler. Peki, Emekli maaşı neden kesiliyor? Bu harfler ne anlama geliyor? İşte konu hakkında detaylar!
Emekliler dikkat! Eğer hizmet dökümünüzde bu harfler varsa SGK maaşınızı anında kesiyor! e-Devlet'e girip hemen kontrol edin! Bazı kişilerin SGK hizmet dökümüne bakıldığında primlerin hemen yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşınız kesilebiliyor. Bu bağlamda fiilen bir işte çalışmadığı halde eş dosta ait işyerinde sigortalı gösterilenler çok büyük pişmanlık yaşayabilirler.
Türkiye'de emeklilik için mutlaka SGK'ya prim ödemek gerekiyor. Bu primler de ya bir işyerinde çalışarak ya da kendi işinizi yaparak ödemek mümkün. Ayrıca isteğe bağlı sigorta ya da borçlanmalar yoluyla da prim kazanılıyor. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor. Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık E-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz.
Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz. Ancak primlerinizin geçerli olması için mutlaka fiili çalışmanız olmalı. Halk arasında 'hatır sigortası' denilen uygulamalar, yani çalışmadan bir yakınınızın işyerinde sigortalı gösterilme hali ileride başınıza iş açabilir.
HARFLER ÖNEMLİ!
İnternetten ya da E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir. Ayrıca burada gerçek maaşımızın SGK'ya bildirilip bildirilmediğini de rahatça kontrol edebiliriz. Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. İşte burada dikkatli olmanız gerekiyor.
SGK KODLUYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlar S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Peki bu harfler ne anlama geliyor birlikte bakalım.