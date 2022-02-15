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Haberler Ekonomi Nakit sorunu kalmayacak! Vatandaşın gözleri kamaştı! 5.000 TL ödemelerine başlandı! 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!

Nakit sorunu kalmayacak! Vatandaşın gözleri kamaştı! 5.000 TL ödemelerine başlandı! 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!

Emekli maaşlarına 2022 yılı için yapılan zamların ardından maaş ek nakit destekleri de açıklanmaya başladı. Özellikle yeni yıldan itibaren birçok farklı alanda yapılan yüksek zamlar emeklileri nakit sıkıntısına soktu. Emeklinin nakit sorunlarına çözüm üretmek için kamu bankalarından uygun oranlar sunulmaya başladı. Emeklinin tüm nakit ihtiyaçlarına yönelik avantajlı oranlarla sağlanan kredinin Halkbank üzerinden sunulması hedefleniyor. 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için tüm emeklilerin en iyi oranlardan yararlanması sağlanacak. Peki emekli maaşına ek nakit desteği nasıl alınır? İşte tüm detaylar

takvim.com.tr
15.02.2022 16:15 - Son Güncelleme: 15.02.2022 16:15
Nakit sorunu kalmayacak! Vatandaşın gözleri kamaştı! 5.000 TL ödemelerine başlandı! 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!

Halkbank'tan Emekliye 5 Bin Lira Destek Ödemesi!

Nakit ihtiyacı çeken ve emekli maaşını Halkbank üzerinden alan tüm emeklilere en uygun oranlarda kredi desteği sağlanmaya devam ediyor. Maaşına ek destek arayışında olan ve düşük faiz oranları ile uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak kredi kullanmak isteyenlere özel Emekli Mini Kredi fırsatı sunuluyor.

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Nakit sorunu kalmayacak! Vatandaşın gözleri kamaştı! 5.000 TL ödemelerine başlandı! 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!

5.0000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için emeklilere %1,58'den başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleri ile kredi tahsis edilmesi hedefleniyor.

Nakit sorunu kalmayacak! Vatandaşın gözleri kamaştı! 5.000 TL ödemelerine başlandı! 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!

Bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleri ile kullanabilecekleri kredi sayesinde aylık 192,90 TL taksit ödeyerek birçok ihtiyaçları için emekli vatandaşların sayısız ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacak. Emekli maaşını Halkbank'tan alanların yararlanabildiği emekliye özel ihtiyaç kredisine ek olarak geri ödemesiz ödemeler de gerçekleştirilmektedir.

Nakit sorunu kalmayacak! Vatandaşın gözleri kamaştı! 5.000 TL ödemelerine başlandı! 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!

Halkbank'tan Emekliye Geri Ödemesiz Nakit Desteği

Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan vatandaşların ayrıcalıklı kredi fırsatlarından yararlanarak nakit sorunlarını çözmeleri sağlanıyor.

Nakit sorunu kalmayacak! Vatandaşın gözleri kamaştı! 5.000 TL ödemelerine başlandı! 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!

Bunun yanı sıra maaş taşıma işlemlerini tamamlayanlar ve 3 yıllığına emekli maaşını Halkbank'tan almayı taahhüt edenlere özel 750 TL'ye varan ek ödeme gerçekleştiriliyor. Maaş taşıma şartının dışında başka herhangi bir şart aranmadan vatandaşların rahatlıkla söz konusu ödemelerden yararlanması sağlanmaktadır.

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