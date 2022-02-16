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Haberler Ekonomi Bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarı! 3.000 TL’ye kadar anında hesaplara geçiyor! Emekli promosyon başvuru şartları….

Bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarı! 3.000 TL’ye kadar anında hesaplara geçiyor! Emekli promosyon başvuru şartları….

Emeklilere bankalar tarafından verilen promosyon miktarları oldukça merak ediliyor. Kefilsiz, geri ödemesiz ve ek koşulsuz olarak 3.000 TL'ye kadar ödeme hesaplara yatıyor ve başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarları hakkında bilgi almak ve online olarak kolayca tek tek şube gezmeden görmek isteyenler için haberimizde hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını haberimizden inceleyebilirsiniz.

16.02.2022 06:20 - Son Güncelleme: 16.02.2022 06:20
3.000 TL’ye kadar anında hesaplara geçiyor! Bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarı! Emekli promosyon başvuru şartları….

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında emekli promosyonu yer alıyor. Tüm illerden milyonlarca emekli vatandaş hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını, başvuru şartlarının neler olduğuna ilişkin bilgileri merak ediyor. 3.000 TL'ye kadar miktarlar anında hesaplara geçiyor ve tek tek bankalara sormanıza gerek kalmadan emekli promosyon başvuru şartları ve bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarları bilgisini bulabilir, inceleyerek karşılaştırma yapabilirsiniz.

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3.000 TL’ye kadar anında hesaplara geçiyor! Bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarı! Emekli promosyon başvuru şartları….

Emekli maaşını SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında promosyon veren bankalara taşıyanlara özel sunulan bu fırsatlar, düşük emekli maaşı alanların neredeyse bir maaş yakın ek ikramiyeden yararlanmasını sağlıyor.

3.000 TL’ye kadar anında hesaplara geçiyor! Bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarı! Emekli promosyon başvuru şartları….

Emekli promosyonu en yüksek veren banka ve oranları ise şöyle:

3.000 TL’ye kadar anında hesaplara geçiyor! Bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarı! Emekli promosyon başvuru şartları….

Şekerbank Emekli Promosyonu: 3.000 TL
Yapı Kredi Emekli Promosyonu: 2.750 TL

3.000 TL’ye kadar anında hesaplara geçiyor! Bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarı! Emekli promosyon başvuru şartları….

TEB Emekli Promosyonu: 2.750 TL
Akbank Emekli Promosyonu: 2.500 TL

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