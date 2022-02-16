Bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarı! 3.000 TL’ye kadar anında hesaplara geçiyor! Emekli promosyon başvuru şartları….

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında emekli promosyonu yer alıyor. Tüm illerden milyonlarca emekli vatandaş hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını, başvuru şartlarının neler olduğuna ilişkin bilgileri merak ediyor. 3.000 TL'ye kadar miktarlar anında hesaplara geçiyor ve tek tek bankalara sormanıza gerek kalmadan emekli promosyon başvuru şartları ve bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarları bilgisini bulabilir, inceleyerek karşılaştırma yapabilirsiniz.