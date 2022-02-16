İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 ilde bekçi alımı yapıyor! İŞKUR'dan ilkokul mezunu Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! En az 4.650 TL maaş + yemek...
Türkiye'de milyonlarca kişinin istihdamına neden olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel bekçilik ilanlarını yayınladı ve genel şartların dışında özel şartların neler olduğu da belirtildi. Peki İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarının Antalya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Hatay, Bilecik, Konya illerinde geçerli olacak. İŞKUR bekçi alımı başvurusunun nasıl yapıldığına ilişkin detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...
16.02.2022 10:42
- Son Güncelleme: 16.02.2022 10:42
Bekçi alımı başvuruları için araştırmalar sık sık yapılıyor. Son olarak İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlarda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 9 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyuruldu. En en az ilkokul mezunu bekçi alımı başvurularına ilişkin bilgiler tek tek açıklandı. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan ve kariyerini özel sektörde sürdürmek isteyenler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesinde yayınlanan farklı illerde açık kadrolar için alınacak kişilerde aranan nitelikler merak edildi. İşte İŞKUR bekçi alımı için başvuru şartları ve detaylar...