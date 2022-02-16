İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 ilde bekçi alımı yapıyor! İŞKUR'dan ilkokul mezunu Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! En az 4.650 TL maaş + yemek...

Bekçi alımı başvuruları için araştırmalar sık sık yapılıyor. Son olarak İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlarda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 9 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyuruldu. En en az ilkokul mezunu bekçi alımı başvurularına ilişkin bilgiler tek tek açıklandı. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan ve kariyerini özel sektörde sürdürmek isteyenler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesinde yayınlanan farklı illerde açık kadrolar için alınacak kişilerde aranan nitelikler merak edildi. İşte İŞKUR bekçi alımı için başvuru şartları ve detaylar...