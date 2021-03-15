Nakit parası olan köşeyi döndü! 32, 46, 55 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı arttı! Hesabında 10.000 TL’si olan kaç TL alır?

32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarına ait azami faiz hafta sonunda yüzde 18.00 bandında bulunuyordu. Anadolu Bank yeni hafta itibariyle vadeli mevduat faiz oranlarına değiştirdi. Bankanın müşterilerine sunduğu yeni faiz oranı, diğer bankaların Mart ayı için duyuru ettikleri faiz oranları ve diğer tüm hesaplamalar sizlerle. Vadeli mevduat hesabı ile hasılat elde faktörün en büyük avantajı tehlikesiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. Peki hesabında 10.000 TL'si olan kaç TL kazanacak?

15.03.2021 09:52 - Son Güncelleme: 15.03.2021 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





