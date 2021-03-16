Ev hanımlarına emeklilik değerlendirmesi... Eşiyle 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik çalışmasında son dakika gelişmesi!

Yeni evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlar bazı durumlarda çalışma hayatlarına son verebiliyorlar. Ev hanımları için emeklilik, gerçekleşmesi zor olan bir hayal olarak kabul ediliyordu. Emeklilik yaşlılık döneminde rahat etmek için neredeyse bütün vatandaşların en büyük arzusu haline almaya başladı. Çalışma hayatını tamamlayan, prim gününü ve yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı emeklilik hakkını elde ederken; devletten büyük bir hamle geldi. Yasa tasarısındaki teklife göre; en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik için şans verilecek. 2021 yılında yasalaşması beklenen ev hanımlarına emeklilik teklifiyle ilgili şartlar belli olmaya başladı. Peki, emeklilik hakkından kimler yararlanabilecek? Şartlar nelerdir? Emeklilik için ev hanımlarının yapması gereken şeyler nelerdir?