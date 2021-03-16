EYT’li olanlar yıllardır bu son dakika açıklamasını bekliyordu! Emekli olma yaşı düştü mü? Erken emeklilik formülü devrede...

Emekli olma yaşı düştü mü? Erken emeklilik formülü devrede... Çalışanlar en çok ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Bunun için sene, yaş ve prim koşulu bulunuyor. Ancak bazı gidişatlar çalışanlara olanağı da sunuyor... Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir ücrete kavuşmak. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belirli bir vakit geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş koşullarını bitirmek gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek de mümkün. Bu sayede meydana gelen açıklar kapanıyor ve vatandaşlar eksik olan prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek erken emekli olabiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar 49 ve 51 yaşında emekli olma haklarının sahibi olacaklar. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.

16.03.2021 07:48 - Son Güncelleme: 16.03.2021 07:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





