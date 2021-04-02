Nakit paranız varsa yaşadınız! Bankaya koy yan gel yat! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları tavan yaptı!

Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj kesintisi kararına ek olarak Merkez Bankasının Nisanayında açıkladığı 200 baz puanlık faiz artışının ardından bankalar da faiz oranlarını güncelledi. İşte koronavirüs salgını sürecinde yatırımının değerini korumayı hedefleyen vatandaşlar için güncel liste. Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Bazen bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Peki vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada?