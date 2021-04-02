Nakit paranız varsa yaşadınız! Bankaya koy yan gel yat! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları tavan yaptı!
Koronavirüs salgını sürecinde kazanç kaybı evhamı yaşayan vatandaşlar azami getiri oranlarını veren yatırım araçlarını inceliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Mart ayında açıkladığı yüzde 19 politika faizi oranı bankaların mevduat faizi oranlarına da yansıdı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce 31 Mart'ta son bulması öngörülen mevduatta stopaj oranları kesintisi uygulaması 31 Mayıs tarihine uzatıldı. Bir bankaya gidip Vadeli Mevduat Hesabı açtırmak istediğiniz takdirde kabul ettiğiniz faiz oranından vade sonuna dek paranızın banka tarafından değerlendirilmesini kabul etmiş olursunuz.
Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj kesintisi kararına ek olarak Merkez Bankasının Nisanayında açıkladığı 200 baz puanlık faiz artışının ardından bankalar da faiz oranlarını güncelledi. İşte koronavirüs salgını sürecinde yatırımının değerini korumayı hedefleyen vatandaşlar için güncel liste. Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Bazen bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Peki vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada?