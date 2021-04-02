Pazartesi günü son defa hesaplara yatırılacak! IBAN bilgisi olmayanlara ise...
Pandemiyle birlikte vatandaşı ekonomik anlamda koruma amacıyla pek çok destek uygulanmaya başlandı. Bu destekler arasında kısa çalışma ödeneği de yer almaktadır. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' demişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu hafta yapılan açıklamayla ödeme takvimi açıklandı. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden ödeme yapılacağı ifade edildi.
Pazartesi günü son defa hesaplara yatırılacak! IBAN bilgisi olmayanlara ise PTT'den ödenecek. Koronavirüs virüs salgınıyla birlikte vatandaşa destek olmak üzere devreye alınan ekonomik tedbirler devam ediyor. Bazı destekler için başvurular sona erdi. Bu destekler arasında yer alan kısa çalışma ödemeleri devam ederken ödemeler hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı.