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Pazartesi günü son defa hesaplara yatırılacak! IBAN bilgisi olmayanlara ise...

Pandemiyle birlikte vatandaşı ekonomik anlamda koruma amacıyla pek çok destek uygulanmaya başlandı. Bu destekler arasında kısa çalışma ödeneği de yer almaktadır. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' demişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu hafta yapılan açıklamayla ödeme takvimi açıklandı. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden ödeme yapılacağı ifade edildi.

02.04.2021 09:56 - Son Güncelleme: 02.04.2021 09:58
Pazartesi günü son defa hesaplara yatırılacak! IBAN bilgisi olmayanlara ise...

Pazartesi günü son defa hesaplara yatırılacak! IBAN bilgisi olmayanlara ise PTT'den ödenecek. Koronavirüs virüs salgınıyla birlikte vatandaşa destek olmak üzere devreye alınan ekonomik tedbirler devam ediyor. Bazı destekler için başvurular sona erdi. Bu destekler arasında yer alan kısa çalışma ödemeleri devam ederken ödemeler hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı.

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Pazartesi günü son defa hesaplara yatırılacak! IBAN bilgisi olmayanlara ise...

5 NİSAN'DA HESAPLARDA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Pazartesi günü son defa hesaplara yatırılacak! IBAN bilgisi olmayanlara ise...

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız.

Pazartesi günü son defa hesaplara yatırılacak! IBAN bilgisi olmayanlara ise...

Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.

Pazartesi günü son defa hesaplara yatırılacak! IBAN bilgisi olmayanlara ise...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' dedi.