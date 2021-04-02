Pazartesi günü son defa hesaplara yatırılacak! IBAN bilgisi olmayanlara ise...

Pandemiyle birlikte vatandaşı ekonomik anlamda koruma amacıyla pek çok destek uygulanmaya başlandı. Bu destekler arasında kısa çalışma ödeneği de yer almaktadır. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' demişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu hafta yapılan açıklamayla ödeme takvimi açıklandı. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden ödeme yapılacağı ifade edildi.

02.04.2021 09:56 - Son Güncelleme: 02.04.2021 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





