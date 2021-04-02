Milyonlarca memura dev müjde! Artık 3 yılda bir yapılacak!

Toplantıda, kamudaki söz konusu sınavların, düzenli olarak en geç 3 yıl içinde yapılması benimsendi. Milliyet'te yer alan habere göre, Kamudaki sözleşmeli çalışanların tamamının kadroya geçmesi talebinin gündeme getirildiği toplantıda, bu konuda bir komisyon oluşturulmasına karar verildi.