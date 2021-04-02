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Milyonlarca memura dev müjde! Artık 3 yılda bir yapılacak!

Son dakika haberleri… Memur olarak çalışan milyonlarca kişiye görevinde yükselmek için büyük bir müjde geldi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görevde yükselme sınavlarının keyfi hale geldiğini, bazı kamu kurumlarının bu sınavları 10 yıldır yapmadığına dikkat çekti. Kahveci "En geç 3 yılda bir yükselme sınavı yapılmasına karar verildi. 2 yılda bir de yapılabilecek ama 3 yılı geçmeyecek" dedi.

02.04.2021 09:04 - Son Güncelleme: 02.04.2021 09:04
Milyonlarca memura dev müjde! Artık 3 yılda bir yapılacak!

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı.

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Milyonlarca memura dev müjde! Artık 3 yılda bir yapılacak!

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile memur sendikası konfederasyonlarının yetkilileri yer aldı.

Milyonlarca memura dev müjde! Artık 3 yılda bir yapılacak!

YÖNETMELİK GÖRÜŞÜLDÜ
Toplantıda, kamudaki sözleşmeli personelin durumu ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği görüşüldü.

Milyonlarca memura dev müjde! Artık 3 yılda bir yapılacak!

Edinilen bilgiye göre toplantıda, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının pek çok kamu kurumunda uzun süredir yapılmadığı gündeme geldi.

Milyonlarca memura dev müjde! Artık 3 yılda bir yapılacak!

Toplantıda, kamudaki söz konusu sınavların, düzenli olarak en geç 3 yıl içinde yapılması benimsendi. Milliyet'te yer alan habere göre, Kamudaki sözleşmeli çalışanların tamamının kadroya geçmesi talebinin gündeme getirildiği toplantıda, bu konuda bir komisyon oluşturulmasına karar verildi.