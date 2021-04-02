Milyonlarca memura dev müjde! Artık 3 yılda bir yapılacak!
Son dakika haberleri… Memur olarak çalışan milyonlarca kişiye görevinde yükselmek için büyük bir müjde geldi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görevde yükselme sınavlarının keyfi hale geldiğini, bazı kamu kurumlarının bu sınavları 10 yıldır yapmadığına dikkat çekti. Kahveci "En geç 3 yılda bir yükselme sınavı yapılmasına karar verildi. 2 yılda bir de yapılabilecek ama 3 yılı geçmeyecek" dedi.
02.04.2021 09:04
- Son Güncelleme: 02.04.2021 09:04