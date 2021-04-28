Nakit para mı lazım? Hiç sıkıntı yok! SMS ile hemen alın! İşte aylık ödeme tabloları... 20.000 ve 100.000 TL ödeme fırsatı!

Nakit para mı lazım? Hiç sıkıntı yok! SMS ile hemen alın! Acil nakit gereksinimi yaşayan vatandaşların gereksinim kredisisi ilk seçimleri oluyor. Bankaların ihtiyaç kredisi kampanyası ile alıcılara finansman desteği veriliyor. İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde kredi kayıt bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.

28.04.2021 10:25 - Son Güncelleme: 28.04.2021 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





