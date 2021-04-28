Türkiye'de erken emekli olmanın yolu açıklandı! Milyonlarca çalışana büyük müjde geldi! 4 formülle emekli olun!
Peş peşe açıklamalar geldi. Erken emekli olmak isteyenlere ilaç gibi haber. SGK Erken Emeklilik için, ilk şart 3600 prim gününün dolmasıdır. 3600 prim gününü dolduranlar ve 15 yıllık sigortalı çalışanlar için, erken emeklilik mümkündür. Erken emeklilik hakkından faydalanabilmek için çeşitli durumlar vardır. Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Emeklilikte yaşa takılanlar erken emekli olmak için mücadelelerine devam ederken SGK yeni bir güncelleme yaparak erken emekli olunan meslek sayısını 45'e yükseltti.
Milyonlarca çalışanın en önemli amacı bir an önce emekli olmaktır. Bu bağlamda erken emeklilik için çeşitli formüller vardır. Haberimizde bu formülleri sizler için derledik. Emeklilik için birinci müjde çocuklar. Kadın çalışanlar çocukları üzerinden prim kazanma imkanı buluyor. Bu kapsamda borçlanma hakları ön plana giriyor. Bazı mesleklerde 10 senede erken emeklilik hakkı tanınırken bazı meslek grubunda yer alan kişiler için ise 5 yılda erken emekli olmanın yolu açıldı. Öte yandan doğum borçlanması ile erken emekli olmak için kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler.
ASKERLİK 1 YIL GERİYE ÇEKER
Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kadar geriye gidiyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.
ÇOCUKLAR KAZANDIRIR
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.
BU MESLEKLERE DİKKAT
Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj belli mesleklere uygulanıyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre erken emeklilik ortaya çıkartıyor.
STAJ SİGORTASI İLE ERKEN EMEKLİLİK
Staj sigortası ile erken emeklilik sayesinde vatandaşlar borçlanma yaparak ortalama olarak 1 ve 2 yıl arasında daha erke emekli olabilecekler. Bu kapsamda vatandaşlar büyük bir avantaj sahibi olacaklar. Borçlanma haklarından yararlananlar prim ödeme şartlarından düşürebilecekler.