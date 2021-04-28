Türkiye'de erken emekli olmanın yolu açıklandı! Milyonlarca çalışana büyük müjde geldi! 4 formülle emekli olun!

Peş peşe açıklamalar geldi. Erken emekli olmak isteyenlere ilaç gibi haber. SGK Erken Emeklilik için, ilk şart 3600 prim gününün dolmasıdır. 3600 prim gününü dolduranlar ve 15 yıllık sigortalı çalışanlar için, erken emeklilik mümkündür. Erken emeklilik hakkından faydalanabilmek için çeşitli durumlar vardır. Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Emeklilikte yaşa takılanlar erken emekli olmak için mücadelelerine devam ederken SGK yeni bir güncelleme yaparak erken emekli olunan meslek sayısını 45'e yükseltti.

28.04.2021 11:36 - Son Güncelleme: 28.04.2021 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





