Nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli para veriliyor! Almak için...

Nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli... Vakıfbank'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ilgili kampanyanın düşük faiz oranları, esnek ödeme seçenekleriyle özel sektör, kamu personeli ve emekliler için başvurularının alınmaya devam edildiği, ilgili kredi kampanyasına cep telefonuyla da başvuru yapılabileceği kaydedildi. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, "tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

04.04.2021 09:01 - Son Güncelleme: 04.04.2021 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





