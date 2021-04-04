Dolar kuru için flaş tahmin! İşte öne çıkan 5 gelişme...

Coin'lerdeki yükselişler cazip getiriler sunsa da yasal boşluklarının olması riski hayli yüksek kılıyor. Bu risklerin üstelik kredi ile taşınması beraberindeki zarar olasılığını daha da artırmakta. Milliyet'in haberine göre piyasalardaki 5 önemli gelişme ve dolar kurunun ilerleyen günlerdeki tahmini seyri ile detaylar ortaya çıktı