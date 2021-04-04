Dolar kuru için flaş tahmin! İşte öne çıkan 5 gelişme...
BIST 50'de bulunan şirketler arasında yüzde 10 kar marjı ile çalışan ve son 1 yılda yaklaşık yüzde 100 kazandıran şirketler yüzleri güldürdü. Bu formül şirket ve yatırımcı için "kazan-kazan" anlamına geliyor. Son dönemde dolar kurunda yaşanan dalgalanma da sıcaklığını korurken, uzmanlar kurdaki 5 önemli gelişmeyi tek tek sıraladı.
Coin'lerdeki yükselişler cazip getiriler sunsa da yasal boşluklarının olması riski hayli yüksek kılıyor. Bu risklerin üstelik kredi ile taşınması beraberindeki zarar olasılığını daha da artırmakta. Milliyet'in haberine göre piyasalardaki 5 önemli gelişme ve dolar kurunun ilerleyen günlerdeki tahmini seyri ile detaylar ortaya çıktı
ODAKTAKİ 5 GELİŞME
1 - ABD doları küresel bazda güçlü seyrediyor: ABD'de mart ayında tarım dışı istihdam 916 bin oldu. Beklenti 675 bindi. Beş yıllık ABD tahvil faizi yüzde 0,95'le Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 1,70'i aştı. ABD'de açıklanan olumlu veriler doları destekliyor.
DOLAR İÇİN FLAŞ TAHMİN
3 - Dolar kurunda sakinleşme yaşanıyor: Hafta içerisinde 8,45 seviyesine kadar yükselen dolar/TL haftanın son günü 8,16'ya geriledi. 6,89-8,48 aralığında yaşanan yükselişin geri çekilme seviyeleri 8,10- 7,87 ve 7,68 ve 7,49. Kurun enflasyon etkisiyle TCMB'nin 15 Nisan'da sıkı para politikasını sürdürme eğilimi devam edecektir.