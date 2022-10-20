Nakit 5 bin 137 lira ödeme müjdesi: 30 gün içinde başvuran alacak! On ay süresince karşılıksız hesaba yatıyor! Az evvel haber geldi!
Devlet tarafından vatandaşlara birçok yardım ödemesi yapılırken, aynı zamanda işsiz vatandaşlara da destek sağlanıyor. Bu kapsamda çalışanlar kadar işsizlere de destekler bulunuyor. İşsiz vatandaşlara 5 bin 137 liraya varan maaş imkanı sunulurken, yeni iş imkanları ve kurslar açılıp günlük ödeme sağlanıyor. Peki, kimler işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar!
20.10.2022 09:43 - Son Güncelleme: 20.10.2022 09:43
Sigortalı işsizlere belli başlı şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkları zaman, belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneği, bir diğer adıyla işsizlik maaşı yeni bir iş fırsatı yakalayana kadar vatandaşların ekonomik olarak nefes almalarını amaçlıyor. Peki 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler!
İşten ayrılanların imdadına işsizlik maaşı yetişirken; işsizleri meslek sahibi yapacak, iş tecrübesi kazandıracak programlar da uygulanıyor.
10 AY MAAŞ: Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.