Nakit 5 bin 137 lira ödeme müjdesi: 30 gün içinde başvuran alacak! On ay süresince karşılıksız hesaba yatıyor! Az evvel haber geldi!

Sigortalı işsizlere belli başlı şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkları zaman, belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneği, bir diğer adıyla işsizlik maaşı yeni bir iş fırsatı yakalayana kadar vatandaşların ekonomik olarak nefes almalarını amaçlıyor. Peki 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler!