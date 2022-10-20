BES’e yüzde 30 devlet katkısı! 18 yaş altına emeklilik şansı! 500 bin genç 2 milyar lira biriktirdi
Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı yüzde 30'a çıkarıldı. Aile büyükleri de yeni doğan torunlarına hem birikim hem emeklilik yolu açmak için altın takmak yerine BES hesabı açmaya başladı. Kısmen ödeme imkanı da getirilen BES'e 18 yaş altı 500 bin genç katıldı.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altına yönelik düzenlemeyle bir yıl gibi kısa bir sürede 500 bin çocuk ve genç sisteme dâhil oldu, birikimleri 2 milyar liraya ulaştı.
BES'e doğrudan devlet katkısı 2023 yılında 13.6 milyar liraya çıkacak. Aile büyükleri de yeni doğan torunlarına hem birikim hem emeklilik yolu açmak için altın takmak yerine BES hesabı açmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sisteme yönelik yeni teşviklerin yolda olduğu müjdesini verdi.
YÜZDE 30 DEVLET KATKISI
Bu yıl yapılan yasal düzenlemeyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 30'a çıkarılırken, kısmen ödeme alma imkânı da getirildi. Vakıf, sandık, derneklerdeki birikimlerin sisteme aktarımı, 18 yaş altındaki ilginin artarak devamıyla beraber sistemin bu yılın sonunda 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor.
HEDEF 1 MİLYON ÇOCUK
BES, artık 18 yaş altı çocuklar için de kumbara görevi görüyor. Bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da bireysel emeklilik sistemine katılabiliyor.