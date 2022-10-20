BES’e yüzde 30 devlet katkısı! 18 yaş altına emeklilik şansı! 500 bin genç 2 milyar lira biriktirdi

HEDEF 1 MİLYON ÇOCUK

BES, artık 18 yaş altı çocuklar için de kumbara görevi görüyor. Bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da bireysel emeklilik sistemine katılabiliyor.