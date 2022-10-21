2023 Asgari ücrete 6 aylık enflasyonla 7 BİN 821 TL! %67.78 ZAM! TEFE TÜFE + 5-7- 10 puan refah payıyla Bekar, 1-2-3 çocuklu asgari ücret ZAMLI BRÜT NET MAAŞ TABLOSU!

2023 yılı yaklaşırken merak edilenlerden biri de asgari ücret ödemeleri oldu. Yeni asgari ücret merakla beklenirken enflasyon zammının üstüne refah payının da ekleneceği konuşuluyor. Yeni asgari ücret, 5 puan refah payı eklenirse 7.230,78, 7 puan ilave edilirse 7.315,85, enflasyonun 10 puan üstüne çıkılırsa da yüzde 75 artışla 7.443,45 liraya ulaşacak. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre maaş hesapları haberimizde!