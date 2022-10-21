2023 Asgari ücrete 6 aylık enflasyonla 7 BİN 821 TL! %67.78 ZAM! TEFE TÜFE + 5-7- 10 puan refah payıyla Bekar, 1-2-3 çocuklu asgari ücret ZAMLI BRÜT NET MAAŞ TABLOSU!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli dönem ve tarihlerde asgari ücret belirleme toplantıları yapıyor. Bu toplantıların tamamlanmasının ardından yeni ücretin ne kadar olacağı tüm çalışanlar için açıklanıyor. 1 Ocak itibari ile yürürlüğe giren yeni asgari ücret brüt net ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. İşte tüm hesaplamalar haberimizde!
21.10.2022 09:35 - Son Güncelleme: 21.10.2022 09:35
2023 yılı yaklaşırken merak edilenlerden biri de asgari ücret ödemeleri oldu. Yeni asgari ücret merakla beklenirken enflasyon zammının üstüne refah payının da ekleneceği konuşuluyor. Yeni asgari ücret, 5 puan refah payı eklenirse 7.230,78, 7 puan ilave edilirse 7.315,85, enflasyonun 10 puan üstüne çıkılırsa da yüzde 75 artışla 7.443,45 liraya ulaşacak. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre maaş hesapları haberimizde!