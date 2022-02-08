Müracaat edene en az 5 - 10 - 25 bin lira verilecek! Karşılığı, geri ödemesi yok! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 3 yıl detayına dikkat...

Müracaat eden karşılıksız para desteğinden yararlanıyor. Pandemi ile birlikte kendi işini oluşturmak isteyenlerin sayısında artış var. Birden fazla kuruluş belli ölçülerde destekte bulunuyor. KOSGEB desteklerinden ulaştırmadan imalata, güzellik salonlarından konaklamaya kadar çok sayıda sektör yararlanıyor. Peki, kime ne kadar destek veriliyor? İşte merak edilenler...