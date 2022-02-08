Müracaat edene en az 5 - 10 - 25 bin lira verilecek! Karşılığı, geri ödemesi yok! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 3 yıl detayına dikkat...
Düşündeki işi kurmak isteyenler için karşılıksız para desteği müjdesi geldi. KOSGEB tarafından sağlanan destekler çoğu kişiye büyük fırsatlar sunuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile birlikte kendi işini kurmak isteyenlerin sayısında artış yaşanıyor. Oldukça fazla konuda belli ölçülerde destekler sağlanıyor. KOSGEB destekleri sayesinde ulaştırmadan imalata, güzellik salonlarından konaklamaya kadar çok sayıda sektör yararlanıyor. İşletmeniz düşük ve orta-düşük teknoloji düzeyinde ise 100 bin TL, orta-yüksek ise 200 bin TL, yüksek teknoloji düzeyinde ise destek üst limiti 300 bin TL'ye ulaşıyor. İşte KOSGEB tarafından sağlanan destekler...
Müracaat eden karşılıksız para desteğinden yararlanıyor. Pandemi ile birlikte kendi işini oluşturmak isteyenlerin sayısında artış var. Birden fazla kuruluş belli ölçülerde destekte bulunuyor. KOSGEB desteklerinden ulaştırmadan imalata, güzellik salonlarından konaklamaya kadar çok sayıda sektör yararlanıyor. Peki, kime ne kadar destek veriliyor? İşte merak edilenler...
Kendi işinin patronu olmak isteyenlerin elinden tutan kurumlardan birisi olan 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), kurulan işin niteliğine göre girişimci adaylarına 375 bin liraya varan geri ödemesiz destekte bulunuyor.
KOSGEB mevzuatına göre, yeni bir işletme kuran kişinin, kuruluş tarihinden üç yıl öncesine kadar gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması gerekiyor.