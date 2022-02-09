Memur ve emekliye çifte zammın yanında %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli maaşı en az 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacak!
Milyonlarca emeklinin ve memurun ocak ayı zamlı maaşlarıyla geliri arttı. Bilindiği gibi enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Ocak ayında ortaya çıkan 11.10 puanlık enflasyon memur ve emekliler için 7.5'luk zammı şimdiden aştı ve fark resmen göründü. Şimdi geriye 5 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, hesaplamalara göre Temmuzda en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar....
09.02.2022 08:54
- Son Güncelleme: 09.02.2022 08:55
Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlarına geçtiğimiz ay kavuştu. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Temmuz zammı yüzde 7 olarak belirlenen memurlara ve memur emeklilerine, yüzde 3.6 enflasyon farkı da oluştu. En düşük maaşın emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacağı hesaplandı. Ocak ayında ortaya çıkan 11.10 puanlık enflasyon memur ve emekliler için 7.5'lik zammı şimdiden aştı ve fark göründü. Memur ve memur emeklileri 7.5 puanı geçen oranda enflasyon farkı alacak. Ocak ayı enflasyon verilerine göre yüzde 3.6 fark oluştu. Peki, Temmuzda en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte kritik hesaplamalar...