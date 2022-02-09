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Haberler Ekonomi Memur ve emekliye çifte zammın yanında %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli maaşı en az 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacak!

Memur ve emekliye çifte zammın yanında %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli maaşı en az 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacak!

Milyonlarca emeklinin ve memurun ocak ayı zamlı maaşlarıyla geliri arttı. Bilindiği gibi enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Ocak ayında ortaya çıkan 11.10 puanlık enflasyon memur ve emekliler için 7.5'luk zammı şimdiden aştı ve fark resmen göründü. Şimdi geriye 5 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, hesaplamalara göre Temmuzda en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar....

09.02.2022 08:54 - Son Güncelleme: 09.02.2022 08:55
Geriye 5 veri kaldı! Memur ve emekliye çifte zammın yanında %3.6 maaş farkı! Emekli maaşı en az 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacak!

Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlarına geçtiğimiz ay kavuştu. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Temmuz zammı yüzde 7 olarak belirlenen memurlara ve memur emeklilerine, yüzde 3.6 enflasyon farkı da oluştu. En düşük maaşın emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacağı hesaplandı. Ocak ayında ortaya çıkan 11.10 puanlık enflasyon memur ve emekliler için 7.5'lik zammı şimdiden aştı ve fark göründü. Memur ve memur emeklileri 7.5 puanı geçen oranda enflasyon farkı alacak. Ocak ayı enflasyon verilerine göre yüzde 3.6 fark oluştu. Peki, Temmuzda en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte kritik hesaplamalar...

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Geriye 5 veri kaldı! Memur ve emekliye çifte zammın yanında %3.6 maaş farkı! Emekli maaşı en az 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacak!

Milyonlarca memur ve emekli, bu yılın ilk zammını geçtiğimiz ay aldı.

Geriye 5 veri kaldı! Memur ve emekliye çifte zammın yanında %3.6 maaş farkı! Emekli maaşı en az 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacak!

Memurlara ve memur emeklilerine ilk olarak toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 artış ve enflasyon farkıyla yüzde 27.91 zam yansıtıldı.

Geriye 5 veri kaldı! Memur ve emekliye çifte zammın yanında %3.6 maaş farkı! Emekli maaşı en az 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacak!

Ayrıca 2.5 puanlık ilave zam da hayata geçirildi.

Geriye 5 veri kaldı! Memur ve emekliye çifte zammın yanında %3.6 maaş farkı! Emekli maaşı en az 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacak!

Böylece yüzde 5'lik artış yüzde 7.5'e, toplam Ocak zammı da yüzde 30.95'e ulaştı.

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