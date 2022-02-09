Memur ve emekliye çifte zammın yanında %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli maaşı en az 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacak!

Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlarına geçtiğimiz ay kavuştu. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Temmuz zammı yüzde 7 olarak belirlenen memurlara ve memur emeklilerine, yüzde 3.6 enflasyon farkı da oluştu. En düşük maaşın emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacağı hesaplandı. Ocak ayında ortaya çıkan 11.10 puanlık enflasyon memur ve emekliler için 7.5'lik zammı şimdiden aştı ve fark göründü. Memur ve memur emeklileri 7.5 puanı geçen oranda enflasyon farkı alacak. Ocak ayı enflasyon verilerine göre yüzde 3.6 fark oluştu. Peki, Temmuzda en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte kritik hesaplamalar...