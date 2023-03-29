Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? Asgari ücrete zam hangi ödemeleri etkileyecek?

HAZİRAN'DA TOPLANACAK

Başkan Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamayla asgari ücrete Temmuz'da geçen yılki gibi bir ara zam yansıtılacağı belli oldu. Ara zammın tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, bunun için büyük bir ihtimalle Haziran ayında toplantı yapacak. En geç Temmuz'da ücret belirlenecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.