Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? Asgari ücrete zam hangi ödemeleri etkileyecek?
Başkan Erdoğan, asgari ücretlilere müjde verdi. Temmuz'da ara zammın söz konusu olacağını söyledi. Peki yeni ücret ne zaman belirlenecek? Neler dikkate alınacak? Yeni ücret ne kadar olabilir? İşte yanıtı...
Milyonlarca asgari ücretlinin ne zaman maaşının artacağı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.
Erdoğan, TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin, "Enerji konusunda müjdeleriniz oldu, emeklilere de bir zam yapılacak. Asgari ücrete ara zam söz konusu olacak mı?" sorusuna, "Bütün bu zamların hepsini zaten açıkladık, hayırlı olsun." karşılığını verdi. "Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, "Temmuz'da var" dedi.
GEÇEN YIL DA YAPILDI
Bu kapsamda asgari ücretliler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam alabilecek. Geçtiğimiz yıl 1 Ocak'ta 2.825,90 liradan yüzde 50.53 artışla 4.253,40 liraya yükselen net asgari ücrete, Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılmıştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplanarak net asgari ücreti 5.500,35 lira olarak belirlemişti. Bu yıla da asgari ücretliler yüzde 54.66'lık zam yansıtılarak net 8.506,80 lira maaşla başladı. Bu ücret belirlenirken de Başkan Erdoğan gerekirse bir ara zam olacağını duyurmuştu.
HAZİRAN'DA TOPLANACAK
Başkan Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamayla asgari ücrete Temmuz'da geçen yılki gibi bir ara zam yansıtılacağı belli oldu. Ara zammın tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, bunun için büyük bir ihtimalle Haziran ayında toplantı yapacak. En geç Temmuz'da ücret belirlenecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.