2. torba yasada astsubaylara tazminat verilecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı? Emekli Astsubay iyileştirme son dakika!

18 maddelik yeni torba yasayla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Torba yasanın ana gündem maddelerinde en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine zam, geçici işçilere kadro konuları yer aldı. Öte yandan arama motorlarında, "2. torba yasada astsubaylara tazminat verilecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...