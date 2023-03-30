RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır! SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı var! Dilekçeyle başvurmak bile yetiyor

Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır! SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı var! Dilekçeyle başvurmak bile yetiyor

Devlet tarafından yapılan destek ödemelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Ancak bazı ödemelerin alınması için çeşitli şartlara uyulması gerekiyor.

takvim.com.tr
30.03.2023 08:50 - Son Güncelleme: 30.03.2023 08:50
Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır! SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı var! Dilekçeyle başvurmak bile yetiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan o kişilere bir destek ödemesi yapıyor. Son 1 yıllık süreç dikkate alındığında 90 günlük sigortası olan herkes destek ödemesinden faydalanabiliyor. 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Böylece tavan ve taban ödeme tutarları da belli oldu.

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Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır! SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı var! Dilekçeyle başvurmak bile yetiyor

112 GÜNLÜK SÜREYİ KAPSIYOR

Bu ödemelerden birisi de doğum yapan anneler için ödenen izin parası oluyor.

Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır! SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı var! Dilekçeyle başvurmak bile yetiyor

Çalışan annelere devlet 112 günlük süreyi baz alarak doğum izin parası yatırıyor.

Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır! SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı var! Dilekçeyle başvurmak bile yetiyor

Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var.

Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır! SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı var! Dilekçeyle başvurmak bile yetiyor

Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.

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