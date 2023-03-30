Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır! SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı var! Dilekçeyle başvurmak bile yetiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan o kişilere bir destek ödemesi yapıyor. Son 1 yıllık süreç dikkate alındığında 90 günlük sigortası olan herkes destek ödemesinden faydalanabiliyor. 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Böylece tavan ve taban ödeme tutarları da belli oldu.