Mitsubishi 99 bin TL'ye düştü! EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Hepsi piyasanın altında: Opel, Audi, Seat, Mazda...

Bu otomobillerin fiyatları piyasanın çok çok altında satılıyor. Otomobil almak isteyenler ikinci el araçlarda en uygun fiyatlısını araştırıyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın e-ihaleyle satışa çıkardığı araçlar dikkat çekiyor. Okuyucularımız için 2022 yılında Ticaret Bakanlığı'nın satışa sunduğu güncel otomobillerin listesini derledik. Mitsubishi marka otomobil 99 bin TL'ye satılıyor. İşte marka marka EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Opel, Audi, Seat, Mazda...