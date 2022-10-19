Mitsubishi 99 bin TL'ye düştü! EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Hepsi piyasanın altında: Opel, Audi, Seat, Mazda...
Uygun fiyata otomobil bakanlar Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale sisteminden ihaleler vasıtasıyla ucuz fiyata satılan gümrük araçların listesini yakından takip ediyor. Vatandaşlar, ihaleye katılarak, istedikleri aracı, piyasanın altında uygun fiyata satın alabilir. Peki ihale yoluyla satışa çıkarılan araçlar hangileri? Opel, Audi, Seat, Mazda ve daha bir çok marka listede yer alıyor! En ucuz araba 99 bin TL'ye Mitsubishi olarak kaydedildi. İşte tüm araçlar...
19.10.2022 10:13 - Son Güncelleme: 19.10.2022 10:13
Bu otomobillerin fiyatları piyasanın çok çok altında satılıyor. Otomobil almak isteyenler ikinci el araçlarda en uygun fiyatlısını araştırıyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın e-ihaleyle satışa çıkardığı araçlar dikkat çekiyor. Okuyucularımız için 2022 yılında Ticaret Bakanlığı'nın satışa sunduğu güncel otomobillerin listesini derledik. Mitsubishi marka otomobil 99 bin TL'ye satılıyor. İşte marka marka EKİM ayı 150.000 TL altında alınabilecek en iyi arabalar LİSTESİ! Opel, Audi, Seat, Mazda...