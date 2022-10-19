İŞKUR'dan KPSS sınav şartsız iş ilanı 81 ilde duyuruldu! İlkokul dengi 19-45 yaş arası herkes... 6.000 TL maaşla 3.707 personel alınacak!
İŞKUR tarafından KPSS şartsız personel alımı yapılacağının belirtilmesinin ardından konu hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Vatandaşların en merak ettikleri sorular arasında ise İŞKUR personel alımı başvuru şartları yer alıyor. En az lise mezunu olmak üzere yapılacak alımlar için şartlar belli oldu. İşte konu hakkında merak edilenler...
Türkiye İş Kurumu tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediliyor. İŞKUR son olarak en az ilkokul mezunu 3.707 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye'nin farklı illerinde açılan ilanlara başvuru yapılabilirken çalışanlar kamu ve özel kurumlarda istihdam edilecek. İşte Ekim ayı İŞKUR güncel iş ilanları 2022!
18-40 yaş aralığında olan ve çalışması için herhangi bir sağlık problemi olmayan adaylar İŞKUR temizlik görevlisi alımlarına başvuru yapabilecekler.
Kayıt esnasında kullanılan bilgilerin doğru ve size ait olması gerekiyor. İŞKUR'un paylaştığı şartları taşıyan adaylar belirlenen takvim doğrultusunda hareket ederek başvuru yapabilirler.
Açıklanan ilanların başvuru şartları çalışılacak kurum, il ve ilçeye göre değişkenlik gösterebilir. İşte İŞKUR 3 bin 707 temizlik görevlisi alımı başvuru sayfası...