İŞKUR'dan KPSS sınav şartsız iş ilanı 81 ilde duyuruldu! İlkokul dengi 19-45 yaş arası herkes... 6.000 TL maaşla 3.707 personel alınacak!

Türkiye İş Kurumu tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediliyor. İŞKUR son olarak en az ilkokul mezunu 3.707 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye'nin farklı illerinde açılan ilanlara başvuru yapılabilirken çalışanlar kamu ve özel kurumlarda istihdam edilecek. İşte Ekim ayı İŞKUR güncel iş ilanları 2022!