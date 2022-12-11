Milyonların gözü bu toplantıda: Kritik veriler masada! Asgari ücrette ilk rakam konuşulacak
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. Komisyonda, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesini ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını da gündeme getirecek. Toplantıda, tarafların asgari ücrette ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.
11.12.2022 11:51 - Son Güncelleme: 11.12.2022 12:14
Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan tüm vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yapacak.
GELİR VERGİSİNE DÜZENLEME GÜNDEMDE
Öte yandan, Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.