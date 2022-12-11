Milyonların gözü bu toplantıda: Kritik veriler masada! Asgari ücrette ilk rakam konuşulacak

İLK RAKAM TELAFFUZ EDİLECEK

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.