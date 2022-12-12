2022 Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmıştı. 11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi Aralık ayının son haftası gerçekleştirilecek. Sonuçlar Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ KURA SONUÇLARI isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura çekim tarihi ve kura sonuçları sorgulama ekranı...