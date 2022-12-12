11-15 Aralık aktüel kataloğu şimdi yayımda! 18 üründe fiyat düştü! Yağ, bakliyat... Tarım Kredi’de 2022’in son indirimleri BAŞLADI!

Tarım Kredi'de Aralık ayının son indirimleri satışa çıktı. 2022 yılı biterken zincir marketler de harekete geçti. 2023 yılı gelmeden 15 Aralık'ta sona erecek. Gıda ve temizlik ürünlerinde vatandaşları sevindirecek indirimler yapıldı. Peki bu hafta Tarım Kredi marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? 18 üründe fiyat düştü! İşte 11-15 Aralık aktüel kataloğu...