MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Tüm ödemeler yeniden belirlenecek! Kim, ne kadar alacak?

TABAN MAAŞTA HİSSE VAR

Dul ve yetim maaşlarında da taban maaş uygulaması bulunuyor. Bilindiği gibi şu an en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamın altındaki tüm maaşlar seyyanen ödeme ile 12.500 TL'ye tamamlanıyor. Aynı taban maaş dul ve yetim maaşlarında da uygulanıyor. Ancak burada hisse oranları devreye giriyor. Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 93.75 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 6.250 TL oluyor. Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.125 TL oluyor. Ocak artışından sonra bu rakamların altında kalan tüm ölüm aylıkları seyyanen ödemeyle ayrıca yükseltiliyor.

DUL YETİM MAAŞI NASIL ARTIYOR?

Dul yetim maaşları da her yıl Ocak ve Temmuz aylarında diğer emekliler ve memurlara yapılan artış oranlarında yükseliyor. Burada vefat eden sigortalının bağlı bulunduğu kuruma bakılıyor. Örneğin vefat eden sigortalı SSK'lı ise dul maaşı alan eşinin aylığına SSK'lılara yapılan artış oranında artış yapılıyor. Eğer vefat eden sigortalı Emekli Sandığı mensubu yani memur ise bu kez memurlara yapılan artış oranı ölüm maaşı alan eş ve çocuklarına uygulanıyor. Böylece dul ve yetim maaşları da Ocak ya da Temmuz ayında diğer emeklilere yapılan artış oranı kadar artırılıyor.