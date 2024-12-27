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Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

Emekliler, dul ve yetimler için promosyon ödemeleri, önemli bir ek gelir kaynağı olmaya devam ediyor. 2024 yılının sonuna yaklaşırken, Ocak ayı zammı ve ek iyileştirme beklentileri, promosyon tutarlarında hareketlilik yaratıyor.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 15:25 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 15:25
Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, promosyon ödemelerinin miktarlarında önemli artışlar yaşanabilir.

Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

Peki, hangi bankalar hangi promosyon fırsatlarını sunuyor? İşte emekliler için güncel promosyon kampanyaları ve dikkat edilmesi gereken detaylar…

Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

Bankalara Göre Emekli Promosyonları

ING Türkiye

  • Promosyon Miktarı: 20.000 TL'ye varan promosyon.
  • EFT/Havale: Ayda 3 kez ücretsiz.
  • En Yüksek Faiz Oranı: %52,00
  • Günlük Faiz: Var.
Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

Türkiye İş Bankası

  • Promosyon Miktarı: 12.000 TL'ye varan promosyon.
  • Kredi Kartı Aidatı: Yok.
  • Günlük Faiz: Var.
  • Nakit Çekim (Diğer Banka ATM): Ayda 2 kez ücretsiz.
Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

Yapı Kredi Bankası

  • Promosyon Miktarı: 18.000 TL'ye varan promosyon.
  • EFT/Havale: Ücretsiz veya ücretli.
  • En Yüksek Faiz Oranı: %46,00
  • Günlük Faiz: Var.
Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

Albaraka Türk

  • Promosyon Miktarı: 20.000 TL'ye varan promosyon.
  • EFT/Havale: Ücretsiz.
  • Kredi Kartı Aidatı: Aidatsız kart seçeneği var.
  • Konut Finansmanı: %3,00 faiz oranı.
Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

Denizbank

  • Promosyon Miktarı: 20.000 TL'ye varan promosyon.
  • EFT/Havale: Ücretsiz.
  • En Yüksek Faiz Oranı: %51,00
  • Günlük Faiz: Var.
Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

Promosyon Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

  1. Promosyon Tutarı: Bankaların sunduğu maksimum promosyon tutarlarını karşılaştırın.
  2. Hizmet Şartları: EFT/Havale ücretsizliği, kredi kartı aidatı gibi ek avantajları değerlendirin.
Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı
  1. Faiz Oranları: Mevduat veya kredi faiz oranlarını göz önünde bulundurun.
  2. Taahhüt Süresi: Promosyon için bankaya vermeniz gereken taahhüt süresini dikkate alın.

Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

Promosyon Ödemeleri Daha da Artabilir

Ocak ayında yapılacak maaş zammının, promosyon tutarlarını artırabileceği öngörülüyor. Bankalar arasındaki rekabet, emekliler için daha cazip fırsatlar sunulmasını sağlayabilir.

Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

NOT: Bu haberimiz bankaların resmi web sitelerinden ve duyurularından alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Derleme: Takvim.com.tr