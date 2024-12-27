Emekliye güzel haber! Maaşı 12.500 TL olana 20.000 TL ek ödeme çıktı

Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, promosyon ödemelerinin miktarlarında önemli artışlar yaşanabilir.
Peki, hangi bankalar hangi promosyon fırsatlarını sunuyor? İşte emekliler için güncel promosyon kampanyaları ve dikkat edilmesi gereken detaylar…
ING Türkiye
Ocak ayında yapılacak maaş zammının, promosyon tutarlarını artırabileceği öngörülüyor. Bankalar arasındaki rekabet, emekliler için daha cazip fırsatlar sunulmasını sağlayabilir.
NOT: Bu haberimiz bankaların resmi web sitelerinden ve duyurularından alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Derleme: Takvim.com.tr