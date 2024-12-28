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Konut kredisine faiz ayarı! 1.6 milyon TL çeken her ay bu kadar taksit ödeyecek

Bankalar tarafından müşterilere sunulan yeni konut kredisi paketlerinde faiz oranları ve taksitli geri ödeme tutarı güncellendi. Uygun tutarları baz alan kredi kampanyalarında 1.6 milyon TL konut kredisi çeken makul taksitlerle geri ödeyebilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 12:48 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 12:48
Konut kredisine faiz ayarı! 1.6 milyon TL çeken her ay bu kadar taksit ödeyecek

Faiz oranlarında dengeler her geçen gün değişiyor. 2025'e kısa bir süre kala konut kredileri, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların radarında. Peki, 84 ay (7 yıl) vadeyle 1.6 milyon TL ev kredisi çeken bir vatandaş her ay ne kadar taksit ödemesi yapacak? İşte banka banka detaylar...

Konut kredisine faiz ayarı! 1.6 milyon TL çeken her ay bu kadar taksit ödeyecek

AKBANK

Faiz Oranı
%2,89

Aylık Taksit
50.888,04 TL

Toplam Ödeme
4.297.215 TL

Konut kredisine faiz ayarı! 1.6 milyon TL çeken her ay bu kadar taksit ödeyecek

İŞ BANKASI

Faiz Oranı
%3,10

Aylık Taksit
53.735,56 TL

Toplam Ödeme
4.538.487 TL

Konut kredisine faiz ayarı! 1.6 milyon TL çeken her ay bu kadar taksit ödeyecek

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı
%2,99

Aylık Taksit
52.237,41 TL

Toplam Ödeme
4.405.842 TL

Konut kredisine faiz ayarı! 1.6 milyon TL çeken her ay bu kadar taksit ödeyecek

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%3,06

Aylık Taksit
53.189,13 TL

Toplam Ödeme
4.491.991 TL

Konut kredisine faiz ayarı! 1.6 milyon TL çeken her ay bu kadar taksit ödeyecek

YAPI KREDİ

Faiz Oranı
%3,61

Aylık Taksit
60.854,21 TL

Toplam Ödeme
5.130.344 TL

Konut kredisine faiz ayarı! 1.6 milyon TL çeken her ay bu kadar taksit ödeyecek

HALKBANK

Faiz Oranı
%3,40

Aylık Taksit
57.890,45 TL

Toplam Ödeme
4.884.497 TL

Konut kredisine faiz ayarı! 1.6 milyon TL çeken her ay bu kadar taksit ödeyecek

VAKIFBANK

Faiz Oranı
%3,30

Aylık Taksit
56.494,71 TL

Toplam Ödeme
4.764.555 TL