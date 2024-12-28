Konut kredisine faiz ayarı! 1.6 milyon TL çeken her ay bu kadar taksit ödeyecek

Faiz oranlarında dengeler her geçen gün değişiyor. 2025'e kısa bir süre kala konut kredileri, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların radarında. Peki, 84 ay (7 yıl) vadeyle 1.6 milyon TL ev kredisi çeken bir vatandaş her ay ne kadar taksit ödemesi yapacak? İşte banka banka detaylar...