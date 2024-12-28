Konut kredisine faiz ayarı! 1.6 milyon TL çeken her ay bu kadar taksit ödeyecek

Faiz oranlarında dengeler her geçen gün değişiyor. 2025'e kısa bir süre kala konut kredileri, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların radarında. Peki, 84 ay (7 yıl) vadeyle 1.6 milyon TL ev kredisi çeken bir vatandaş her ay ne kadar taksit ödemesi yapacak? İşte banka banka detaylar...
AKBANK
Faiz Oranı
%2,89
Aylık Taksit
50.888,04 TL
Toplam Ödeme
4.297.215 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%3,10
Aylık Taksit
53.735,56 TL
Toplam Ödeme
4.538.487 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı
%2,99
Aylık Taksit
52.237,41 TL
Toplam Ödeme
4.405.842 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%3,06
Aylık Taksit
53.189,13 TL
Toplam Ödeme
4.491.991 TL