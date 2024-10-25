MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Ocak’ta tüm gelirler yükselecek! Kime, nasıl yansıyacak?

2025 yılına çalışan-çalışmayan hemen herkes yeni gelirlerle başlayacak. Sadece memurların, emeklilerin değil, işçilerin de geliri artacak. Memurların ve asgari ücretlilerin maaşlarındaki artış pek çok kesime de yansıyacak. Peki kimin gelirinde ne kadar artış bekleniyor? İşte detayları...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran; OVP'deki yüzde 41.5 olan 2024 yılı enflasyonu tahminine göre 13.44 olarak bekleniyor. 2024 enflasyonu anketlerde ise yüzde 42.95-45.24 aralığında beklenirken, bunlara göre zam oranı yüzde 14.6-16.43 seviyesinde gerçekleşebilecek. Aylıklarla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek.
MEMURLAR VE EMEKLİLERİ: Maaşlara yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark dahil Ocak zammı, 2024 enflasyonu yüzde 41.5 çıkarsa yüzde 9.31'i, yüzde 42.95 olursa yüzde 10.43'ü, yüzde 45.24 çıkarsa 12.2'yi bulacak.
39 bin 205 lira olan en düşük memur maaşı 42 bin 855-43 bin 988, 17 bin 588 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı 19 bin 225-19 bin 733 lira aralığına yükselecek. Memurların aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi, emekli doktorların ilave ödemeleri de artacak.