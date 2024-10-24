ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI | Masada hangi rakamlar konuşulacak? İşte artışa ilişkin önemli mesajlar

Milyonların merakla beklediği asgari ücret artışına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'çalışanlar enflasyondan etkilenmeyecek' mesajı geldi. Peki enflasyona göre yeni ücret ne kadar olabilecek? İşte yanıtı...
Yıl sonu yaklaşırken, hemen herkesin gözü yeni asgari ücrete çevrildi. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek asgari ücret merakla beklenirken, ekonomi yönetiminden önemli mesajlar geliyor.
CEVDET YILMAZ NE DEDİ?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HAK-İŞ'in 'Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantı'sında, "Sosyal paydaşların eşit olarak temsil edildiği Asgari Ücret Komisyonu'nun kararları doğrultusunda belirlenen ücret tutarlarıyla çalışanlarımızın enflasyondan etkilenmemesi yönünde önemli adımlar attık. Bu yıl da yine aynı mekanizmamız çalışacak. Yıl sonunda çalışan kesim, işveren kesimi ve devlet hep birlikte bu konuları konuşacağız" dedi.
1 AYLIK MARATON
Halen net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücretin 1 Ocak itibariyle ne kadar artacağını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına aralık ayı başında başlayacak.