ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI | Masada hangi rakamlar konuşulacak? İşte artışa ilişkin önemli mesajlar

CEVDET YILMAZ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HAK-İŞ'in 'Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantı'sında, "Sosyal paydaşların eşit olarak temsil edildiği Asgari Ücret Komisyonu'nun kararları doğrultusunda belirlenen ücret tutarlarıyla çalışanlarımızın enflasyondan etkilenmemesi yönünde önemli adımlar attık. Bu yıl da yine aynı mekanizmamız çalışacak. Yıl sonunda çalışan kesim, işveren kesimi ve devlet hep birlikte bu konuları konuşacağız" dedi.