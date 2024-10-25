Onlarca kamu kurumu duyurdu: 4 BİN 72 MEMUR ALIMI YAPILACAK! YÖK, BDDK, KOSGEB, TÜİK... İşte branş ve kontenjanlar!

Kamu personeli olma hayali kuran adaylar için yeni ilanlar geldi. 34 kamu kurumu, toplamda 4.072 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Subaydan hemşireye, itfaiyeciden bilişim personeline kadar pek çok farklı pozisyon için ilanlar yayımlandı. Peki, başvuru şartları neler? Hangi kurum, hangi pozisyonda alım yapacak? İşte detaylar...

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü; 3 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli canlı model alımı yapacak. Bu pozisyonlar için adayların sanatsal bir projede görev almak üzere model olabilecek yetenek ve esnekliğe sahip olmaları gerekiyor. Başvurular 21 Ekim 2024 tarihinde başlamış olup, 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Bu kısa başvuru süresi içinde gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuruların zamanında yapılması büyük önem taşıyor.