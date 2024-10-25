Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un yoğun trafiğini rahatlatacak bir alternatif güzergah sunarken, kamulaştırma kararı da bölgedeki arsa ve arazi fiyatlarını etkileyecektir. Gayrimenkul Uzmanlarının belirttiğine göre, bu projenin geçiş güzergahı olan Habibler, Fenertepe, Başakşehir ve Hadımköy gibi bölgelerde ulaşım kolaylaştıkça talep artacaktır.

Bu durum, fiyatların da yükselmesine yol açacaktır. Özellikle, sanayi ve lojistik merkezleri olan Hadımköy gibi bölgelerde iş süreçleri hızlanacak, bu da bölgenin cazibesini artıracaktır.