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İstanbul’un bu bölgelerinde arsa ve arazi fiyatları yükselişte

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Nakkaş-Başakşehir kesimindeki yapım çalışmaları kapsamında yapılan acele kamulaştırma kararı, gayrimenkul yatırımcıları için önemli bir fırsat sunuyor. İstanbul'un kuzeyindeki Çatalca, Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçelerdeki taşınmazların durumu merak ediliyor. Özellikle arsa ve arazi yatırımcıları için dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar mevcut.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 10:56 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 10:57
İstanbul’un bu bölgelerinde arsa ve arazi fiyatları yükselişte

Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un yoğun trafiğini rahatlatacak bir alternatif güzergah sunarken, kamulaştırma kararı da bölgedeki arsa ve arazi fiyatlarını etkileyecektir. Gayrimenkul Uzmanlarının belirttiğine göre, bu projenin geçiş güzergahı olan Habibler, Fenertepe, Başakşehir ve Hadımköy gibi bölgelerde ulaşım kolaylaştıkça talep artacaktır.

İstanbul’un bu bölgelerinde arsa ve arazi fiyatları yükselişte

Bu durum, fiyatların da yükselmesine yol açacaktır. Özellikle, sanayi ve lojistik merkezleri olan Hadımköy gibi bölgelerde iş süreçleri hızlanacak, bu da bölgenin cazibesini artıracaktır.

İstanbul’un bu bölgelerinde arsa ve arazi fiyatları yükselişte

Bölgedeki Arsa ve Arazi Fiyatları: Yatırımcılara Öneriler

Çatalca'da tarla vasfındaki taşınmazların metrekaresi 2 bin TL'den başlayıp 5 bin TL'ye kadar çıkarken, Arnavutköy'de fiyatlar 1.500 TL ile 15 bin TL arasında değişmektedir. Bu geniş fiyat aralığı, konum, imar durumu ve altyapı olanaklarına göre şekillenmektedir.

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