Milyonları kapsıyor! Son dakika oran belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, intibak, ikramiye, seyyanen zam ve refah payı...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, intibak, ikramiye, seyyanen zam ve refah payı milyonların gündeminde yer alıyor. Bu sene 2 kez zam ve 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak ayı artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu senenin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Bu orana göre, seyyanen zamla eş güdümlü en düşük emekli maaşının 2.000 liraya yükseldiği hesaba katıldığında enflasyonla eş güdümlü 2.183 TL, 2.500 TL maaş alan emeklinin maaşı ise 2.729 TL olması bekleniyor.
Emekli milyonlarca vatandaşı kapsıyor. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı 4 aylık TÜFE'ye göre % 6.72 olacak, maaş artışı 503 liraya varacak. Merkez Bankası'nın yüzde 18.4 olarak açıkladığı 2021 enflasyonu tahminine göre göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam seviyesi yüzde 9.17'yi bulabilecek. Pandemi sürecinde emeklilerin taban aylıkları evvelce 1000 TL'ye çıkarılmış ardından da 1.500 TL yapılmıştı. Emekli maaşı karar ardından en düşük emekli maaşı 1.500 TL olmuştu.
2 VERİ DAHA VAR
TÜİK bilgilerine göre, 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Kesin miktar amacıyla geriye Kasım ve Aralık enflasyon bilgileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 503 liraya varan artış yaşanacak.
Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (Ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu senenin Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda meydana gelen yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.
ŞİMDİDEN YÜZDE 6.72'YE ULAŞTI
Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi durumunda hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyonunu belirtti ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı. Bir diğer ifadeyle ikinci 6 aylık devresinin ilk 4 ayında kümülatif yüzde 6.72'lik enflasyon rakamına ulaşıldı.