Milyonları kapsıyor! Son dakika oran belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, intibak, ikramiye, seyyanen zam ve refah payı...

Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (Ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu senenin Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda meydana gelen yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.