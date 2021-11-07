İŞKUR personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu şartı aranıyor! Hasta danışmanı, temizlik görevlisi...

En az ilkokul mezunu personel alımları başladı. İŞKUR'dan hastanelere Kasım ayı personel alımı müracaat şartları son derece merak ediliyor. Bütün Türkiye çapında hastanelere personel alımları yapılıyor. Sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. İŞKUR hastanelere iş müracaatı nasıl yapılır incelemesi yapanlar amacıyla detayları açıkladık.