Kredi borcu olanlara müjdeli haber! Kredi taksitlerini düşüren borç transferi haberi! İşte banka kampanyası...

İŞ BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ

İş Bankası doğrultusundan başlatılan borç transfer kredisi kapsamında müşterilerin diğer bankalara olan kredi borçları aktarım edilerek kapatılıyor. Açılan yeni kredi hesabıyla da müşteriler borçlarını basit bir şekilde ödeme imkânına kavuşuyorlar. Sıkıntılı bir ekonomik süreçten geçilirken bu imkandan yararlanmak isteyen çok sayıda müşteri bulunduğu biliniyor.



