Kredi borcu olanlara müjdeli haber! Kredi taksitlerini düşüren borç transferi haberi! İşte banka kampanyası...
Son dönemlerde kredi borçlarıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar borç kapatma kredilerine kafa yoruyor. Bazı bankalar bu halde olan müşterileri amacıyla borç aktarımı kredisi veriyorlar. Bu bankalardan birisi de İş Bankası oldu. İş Bankası borç transferi kredisi kampanyası kapsamında müşterilerin karşılaşacakları maliyetler hakkında bilgi verildi. Tıpkı gereksinim kredisi faizlerinde bulunduğu gibi borç aktarımı kredisinde de faizler müşterilere göre belirleniyor.
Peş peşe açıklama yapıldı. Kredi borçlarını ödeyemeyenlere büyük müjde! İş Bankası borç kapatma kredisiyle, borçlarını ödeyemeyen vatandaşların imdadına yetişiyor. Peki İş Bankası borç transferi kredisi kampanyasının şartları nelerdir? Farklı bankalardaki mevcut kredilerinizi Borç Kapatma Kredisi ile İş Bankası'nda birleştirerek size uygun taksit tutarına göre 36 aya kadar bölebilir ve ödemelerinizi tek bir yere kolayca yaparak, rahatça kontrol altına alabilirsiniz.
İŞ BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ
İş Bankası doğrultusundan başlatılan borç transfer kredisi kapsamında müşterilerin diğer bankalara olan kredi borçları aktarım edilerek kapatılıyor. Açılan yeni kredi hesabıyla da müşteriler borçlarını basit bir şekilde ödeme imkânına kavuşuyorlar. Sıkıntılı bir ekonomik süreçten geçilirken bu imkandan yararlanmak isteyen çok sayıda müşteri bulunduğu biliniyor.
Borç Transferi Nedir?
Farklı bankalardaki mevcut kredilerinizi Borç Kapatma Kredisi ile İş Bankası'nda birleştirerek size uygun taksit tutarına göre 36 aya kadar bölebilir ve ödemelerinizi tek bir yere kolayca yaparak, rahatça kontrol altına alabilirsiniz.
Borç Transferi ile Kredi Kartı Borçları da Kapatılabilir mi?
Farklı bankalardaki kredi kartlarınıza ait borçları da Borç Kapatma Kredisi ile 36 ay vadeye kadar İş Bankası'nda yapılandırabilir, böylece kredi kartlarınızın kullanılabilir limitlerini de arttırabilirsiniz.
Borç Transferi Faiz Oranları Nedir?
Borç transferi yaparak kullanacağınız Borç Kapatma Kredisi'ni size özel belirlenecek faiz oranları ile kolayca kullanabilirsiniz.