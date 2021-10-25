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Haberler Ekonomi Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak! Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak! Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş

2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını enflasyon oranları belirleyecek. 2021 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığı zaman 2022 emekli zam oranları da belli olmuş olacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak ayında çifte zam göründü. Ağustos'ta oluşturulan toplu sözleşme kapsamında Ocak Ayı zammı yüzde 5 olarak tespit edilen memurlar ve memur emeklilerine, ilaveten enflasyon farkı çıktı. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler enflasyon verisi kira zammı, emekli zammı gibi çoğu hususta belirteç olarak kullanılıyor.

takvim.com.tr
25.10.2021 09:37 - Son Güncelleme: 25.10.2021 09:37
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak! Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu habere sevinecek. Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ayrıca enflasyon farkı göründü. 3 aylık enflasyona göre fark yüzde 1.23 olacak. En düşük maaş 3 bin 480 lirayı bulacak...

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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak! Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş

Ekim, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak ya da azalacak.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak! Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş

YÜZDE 7.21 TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın 2021 yılı için enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5.21 olarak gerçekleşebilecek.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak! Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş

Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 2.21 olacak.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak! Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 7.21'ye ulaşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 lira 90 kuruş.

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