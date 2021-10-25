Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak! Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu habere sevinecek. Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ayrıca enflasyon farkı göründü. 3 aylık enflasyona göre fark yüzde 1.23 olacak. En düşük maaş 3 bin 480 lirayı bulacak...