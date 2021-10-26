Hesaplar karıştı! Faizler değişti, deprem etkisi yarattı! İşte banka banka 150.000 TL konut kredisi için istenen yeni taksitler

Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrasında bankaların yapacağı faiz indirimi merakla bekleniyor. Bu anlamda konut fiyatları hem kira manasında hem de satış manasında bir hayli artış gösterdi. Bu artışlar nedeniyle pek çok şahıs konut kredisi çekmek amacıyla bankaların yolunu tutuyor. Sizler amacıyla konut kredisi veren bankaların 5 senelik ve 10 senelik ödeme planlarını bir araya getirdik. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Konut kredisinde son durum ne? En uygun konut kredisi hangi bankada? Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi konut kredisi faiz oranlarınsa son durum... İşte 26 Ekim konut kredisi faiz oranları...