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Haberler Ekonomi Sonunda netleşti! Milyonları ilgilendiriyor! Kimlik ve ehliyetle ilgili flaş gelişme: Zorunlu oldu!

Sonunda netleşti! Milyonları ilgilendiriyor! Kimlik ve ehliyetle ilgili flaş gelişme: Zorunlu oldu!

Kimlik ve ehliyette yeni devre başladı. Başlatılan yeni uygulamayla sistem de değişti. Uygulamayla eş güdümlü bundan sonra kimlik ve ehliyeti ayrı ayrı taşıma zorunluğu ortadan kalktı. Buna göre, kimlik ve ehliyet bir araya geliyor. Peki, kimlik ve ehliyet birleştirme ücretli mi? Nasıl randevu alınır?

takvim.com.tr
26.10.2021 08:58 - Son Güncelleme: 26.10.2021 09:06
Sonunda netleşti! Milyonları ilgilendiriyor! Kimlik ve ehliyetle ilgili flaş gelişme: Zorunlu oldu!

Peş peşe açıklandı. Sistem değişti! Hala ehliyetini yenilemeyenler, 2022'nin sonuna kadar yenileyebilecek. Nüfus cüzdanını çipli duruma getirmek amacıyla de ilk etapta 2023 senesine kadar vakit tanınsa da daha sonra bu kısıtlama kaldırıldı. Peki kimlik ve ehliyet birleştirme nasıl ve nereden yapılır? Kimlik ve ehliyet tek kart ücretli mi, ne kadar? Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek amacıyla randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr internet adresinden ya da ALO 199 davetiye merkezinden alınabiliyor.

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Sonunda netleşti! Milyonları ilgilendiriyor! Kimlik ve ehliyetle ilgili flaş gelişme: Zorunlu oldu!

KİMLİK EHLİYET BİRLEŞTİRME RANDEVUSU ALMA

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek amacıyla randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr internet adresinden ya da ALO 199 davetiye merkezinden alınabiliyor.


Sonunda netleşti! Milyonları ilgilendiriyor! Kimlik ve ehliyetle ilgili flaş gelişme: Zorunlu oldu!

İnternetten randevu alan vatandaşlar, randevu sayfasında 'SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVU AL' bağlantısını tıklayarak sonrasında şahsi bilgilerini girmeli. İl ve ilçe seçimi yaptıktan sonra size ideal bir saati seçebilirsiniz.

Sonunda netleşti! Milyonları ilgilendiriyor! Kimlik ve ehliyetle ilgili flaş gelişme: Zorunlu oldu!

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Yeni kimlik kartı ve yeni ehliyeti olan yurttaşların birleştirme prosedürü amacıyla rastgele bir belge ibraz etmeleri gerekmiyor. Sadece nüfus müdürlüğüne giderken yanlarında her iki kartı da götürmeleri gerekiyor.

Sonunda netleşti! Milyonları ilgilendiriyor! Kimlik ve ehliyetle ilgili flaş gelişme: Zorunlu oldu!

Yeni kimlik kartı ve eski ehliyeti olan vatandaşlar ise birleştirme prosedürü amacıyla nüfus müdürlüğüne; 4 adet biyometrik fotoğraf, sıhhat raporu ve 15 TL'lik harç bedelinin ödendiğini gösteren makbuz götürmeleri gerekiyor.


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