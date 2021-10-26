Sonunda netleşti! Milyonları ilgilendiriyor! Kimlik ve ehliyetle ilgili flaş gelişme: Zorunlu oldu!

Peş peşe açıklandı. Sistem değişti! Hala ehliyetini yenilemeyenler, 2022'nin sonuna kadar yenileyebilecek. Nüfus cüzdanını çipli duruma getirmek amacıyla de ilk etapta 2023 senesine kadar vakit tanınsa da daha sonra bu kısıtlama kaldırıldı. Peki kimlik ve ehliyet birleştirme nasıl ve nereden yapılır? Kimlik ve ehliyet tek kart ücretli mi, ne kadar? Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek amacıyla randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr internet adresinden ya da ALO 199 davetiye merkezinden alınabiliyor.