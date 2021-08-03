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Milyonlarca memurun gözü 12 Ağustos'ta! Zamlar belli oluyor

Yaklaşık 6,4 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği zam pazarlığı 2 Ağustos'ta yapılan ilk görüşme ile start aldı. İlk toplantı öncesi sendikaların zam talepleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Ancak asıl pazarlığın 12 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için tüm detayları takvim.com.tr'de kaleme aldı.

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
03.08.2021 16:06 - Son Güncelleme: 03.08.2021 17:22
Milyonlarca memurun gözü 12 Ağustos'ta! Zamlar belli oluyor

Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2,2 milyon emeklinin beklediği zam pazarlığı 2 Ağustos'ta yapılan ilk toplantıyla başlamış oldu. İlk toplantı öncesinde zaten memur sendikaları taleplerini iletmiş hem sosyal hem de mali isteklerini kamuoyuna da açıklamışlardı.

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Milyonlarca memurun gözü 12 Ağustos'ta! Zamlar belli oluyor

Buna göre memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Sendikaların maaşlarla ilgili bu genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler konuşulmaya başlandı.

Milyonlarca memurun gözü 12 Ağustos'ta! Zamlar belli oluyor

Ancak asıl pazarlıkların 12 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. Çünkü bu tarihte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşmiş olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar bu teklif üzerinden başlamış olacak.

Milyonlarca memurun gözü 12 Ağustos'ta! Zamlar belli oluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.

Milyonlarca memurun gözü 12 Ağustos'ta! Zamlar belli oluyor

İŞÇİLER DE BEKLİYOR
Öte yandan yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerin de bu hafta netleşmesi bekleniyor. İşçi sendikaları tekliflerini sunmuş hükümet de kendi önerisini açıklamıştı. Şimdi hükümetin yeniden bir teklif ile gelmesi bekleniyor. Bu yeni teklif üzerinden de görüşmeler devam edecek.