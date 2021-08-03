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En düşük SSK Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar? 2000 öncesi ve sonrası en az emekli, dul ve yetim aylığı kaç TL?

Gündemde yoğun bir şekilde En düşük SSK Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, dul ve yetim aylıklarının 2021 Temmuz itibariyle ne kadar zam aldığı merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2021'in ikinci yarısında SSK ve BAĞ-KUR'dan dul ve yetim aylığının alt sınırını belirlemişti. Vatandaşların merakla sorguladığı 2000 öncesi ve sonrası en az emekli, dul ve yetim aylığı kaç TL? Yanıtı haberimizde yer alıyor.

03.08.2021 15:42 - Son Güncelleme: 03.08.2021 15:46
En düşük SSK Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar? 2000 öncesi ve sonrası en az emekli, dul ve yetim aylığı kaç TL?

En düşük SSK Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar? 2000 öncesi ve sonrası en az emekli, dul ve yetim aylığı kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 13 milyon emekli bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyor, özellikle de bankaların ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor ve başvurmak istiyor. Güncel banka promosyonları, SSK ve BAĞ-KUR'dan dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek alt sınır, en düşük emekli maaşı hakkında bilgileri haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
En düşük SSK Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar? 2000 öncesi ve sonrası en az emekli, dul ve yetim aylığı kaç TL?

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

OCAK/TEMMUZ

SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624

SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627

En düşük SSK Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar? 2000 öncesi ve sonrası en az emekli, dul ve yetim aylığı kaç TL?

BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912

BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802

EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275....

En düşük SSK Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar? 2000 öncesi ve sonrası en az emekli, dul ve yetim aylığı kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ

Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.

En düşük SSK Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar? 2000 öncesi ve sonrası en az emekli, dul ve yetim aylığı kaç TL?

%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.