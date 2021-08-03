En düşük SSK Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar? 2000 öncesi ve sonrası en az emekli, dul ve yetim aylığı kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 13 milyon emekli bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyor, özellikle de bankaların ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor ve başvurmak istiyor. Güncel banka promosyonları, SSK ve BAĞ-KUR'dan dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek alt sınır, en düşük emekli maaşı hakkında bilgileri haberimizde derledik.