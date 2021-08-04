Ülke genelinde 37 binden fazla acil alım var! 18-47 yaş aralığı direkt başvurabilecek! Ağustos 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları

İŞKUR her ay olduğu gibi yine binlerce insanın aradığı işi bulmasını vesile oluyor. İnsanların iş bulması sürecinde önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları iş arayanlara duyurmaktadır. Bilindiği üzere kurum Haziran ayında 106.625 kişi işe yerleştirildi. Ağustos ayının ilk günlerinde kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. İnternet sitesinde yer alan ilanlar kısmındaki alanda güncel olan iş ilanı ise 33.941 olarak ifade edildi.