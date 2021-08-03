Haberler Ekonomi Videoları Maaşlara zam masası kuruldu! Milyonlarca memurun gözü 12 Ağustos'ta! Memur ve memur emeklisinin beklediği zamlar belli oluyor!

Maaşlara zam masası kuruldu! Milyonlarca memurun gözü 12 Ağustos'ta! Memur ve memur emeklisinin beklediği zamlar belli oluyor!

Maaşlara zam masası kuruldu! Milyonlarca memurun gözü 12 Ağustos'ta! Memur ve memur emeklisinin beklediği zamlar belli oluyor!
03.08.2021 17:20
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Yaklaşık 6,4 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği zam pazarlığı 2 Ağustos'ta yapılan ilk görüşme ile start aldı. İlk toplantı öncesi sendikaların zam talepleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Ancak asıl pazarlığın 12 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için tüm detayları takvim.com.tr'de kaleme aldı.


memurun gözü 12 Ağustos'ta! Zamlar belli oluyor

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