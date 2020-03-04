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Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!

2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyon ödemeleri için gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Emeklilere promosyon ne zaman verilecek sorusu gündeme oturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Ziraat Bankası'yla imzalanan protokol sonrası emeklilere promosyon rakamları açıklandı. 1500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 500 TL promosyon ikramiyesi ödenecek. 1500-2500 TL arasında maaş alan emeklilere ise 625 TL ödeme yapılacak. Böylelikle promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlanacak. Peki, emekli promosyonu ne zaman verilecek? İşte yanıtı…

04.03.2020 12:10 - Son Güncelleme: 04.03.2020 12:14
Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!
Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri için flaş açıklama geldi. SGK'dan maaşlara göre promosyon ödeme miktarları açıklandı. Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve özel bankaların emekli promosyon ödeme tarihleri milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası'yla imzalanan protokole göre bir önceki döneme göre promosyon ödemelerinde yüzde 66 oranında artış sağlandı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere en az 500 TL promosyon verilecek. İlk olarak 2017 Mart tarihinde yapılan sözleşmeyle ödemeler alınmıştı. Peki, emekli promosyonu ne zaman verilecek? İşte detaylar!

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Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!
Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!

Emekli için ödenecek olan banka promosyonu için tutarlar belirlendi. 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!
Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!

SGK Başkan Vekili Yılmaz, "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı. Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödenecek."" dedi.

Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!
Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!

Yılmaz, "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!
Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!

Yılmaz, bankaların kendi inisiyatiflerinde olmak üzere bu tutarların üzerinde promosyon ödemesi yapabileceğini, bu konuda zaman zaman çeşitli kampanyalar düzenlediklerini duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

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