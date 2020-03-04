Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri için flaş açıklama geldi. SGK'dan maaşlara göre promosyon ödeme miktarları açıklandı. Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve özel bankaların emekli promosyon ödeme tarihleri milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası'yla imzalanan protokole göre bir önceki döneme göre promosyon ödemelerinde yüzde 66 oranında artış sağlandı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere en az 500 TL promosyon verilecek. İlk olarak 2017 Mart tarihinde yapılan sözleşmeyle ödemeler alınmıştı. Peki, emekli promosyonu ne zaman verilecek? İşte detaylar!