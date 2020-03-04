Milyonlarca kişi bekliyor… Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat promosyon ödeme tarihleri!
2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyon ödemeleri için gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Emeklilere promosyon ne zaman verilecek sorusu gündeme oturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Ziraat Bankası'yla imzalanan protokol sonrası emeklilere promosyon rakamları açıklandı. 1500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 500 TL promosyon ikramiyesi ödenecek. 1500-2500 TL arasında maaş alan emeklilere ise 625 TL ödeme yapılacak. Böylelikle promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlanacak. Peki, emekli promosyonu ne zaman verilecek? İşte yanıtı…
13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri için flaş açıklama geldi. SGK'dan maaşlara göre promosyon ödeme miktarları açıklandı. Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve özel bankaların emekli promosyon ödeme tarihleri milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası'yla imzalanan protokole göre bir önceki döneme göre promosyon ödemelerinde yüzde 66 oranında artış sağlandı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere en az 500 TL promosyon verilecek. İlk olarak 2017 Mart tarihinde yapılan sözleşmeyle ödemeler alınmıştı. Peki, emekli promosyonu ne zaman verilecek? İşte detaylar!
Emekli için ödenecek olan banka promosyonu için tutarlar belirlendi. 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.